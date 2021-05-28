Asena'nın photoshop kazası sosyal medyanın diline düştü

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28/05/2021

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Asena'nın photoshop kazası sosyal medyanın diline düştü

Ünlüler, sosyal medyada takipçilerine daha güzel görünmek için photoshop kullansalar da yapılan yanlış uygulamalar gündeme bomba gibi düşüyor. Bu kez de dansöz Asena'nın yaptığı fotoğraf kazası magazin gündemine damga vurdu.

Photoshophilesine son olarak başvuran isim ise dansöz Asena oldu. Bir arkadaşıyla olan fotoğrafını paylaşan Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaptı ancak aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verdi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Asena'nın söz konusu görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorum yağdı. Ünlü dansöz ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

28/05/2021 18:15
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TAGS: magazin, asena, kaza, haberkibris
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