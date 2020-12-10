Asetonsuz oje çıkarmak için etkili 7 yöntem

Uçlardan çıkmış bir ojenin insanı ne kadar kötü hissettirdiğini sadece yaşayanlar bilir. İnsanlık hali, aseton bitebilir, yere dökülebilir. Bu durumda kimse bir haftalık ojelerle kalmak istemez. Peki asetonsuz nasıl oje çıkarılır? Korkmayın, sevgilinizin evinde de oje çıkarabilirsiniz artık. Aşağıdaki malzemelerin biri muhakkak vardır.

1. Kolonya

Öncelikle kolonyadan bir miktar tırnaklarımızı kaplayacak yükseklikte tabağa koyuyoruz. Tüm tırnaklarımızı kolonyada 3-4 dakika beklettikten sonra yine limonlu pamuk yardımıyla ojeyi çıkartıyoruz. Yumuşayan ojelerinizi tırnaklarınızla da kaldırarak işlemi hızlandırabilirsiniz. Bu yöntem aseton kadar etkili olamasa da yardımcı olacaktır.

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2. Limon ve sirke

Öncelikle yarım limonu sıkıyoruz ve üstüne aynı oranda sirke ilave ediyoruz. Tüm tırnaklarımızı bu karışımın içinde 5 dakika bekletiyoruz ve pamuk ile ojemizi çıkartmaya başlıyoruz.

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3. Diş macunu

Diş macunu ile yıpranmış ojelerinizden kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey diş fırçasına biraz macun sürüp tırnaklarınızı fırçalamak. Bu yöntemi uygulamaya başlamadan önce tırnaklarınızı birkaç dakika sıcak suda bekletmenizin işinizi kolaylaştıracağını da ekleyelim.

4. El dezenfektanı

Bir pamuk parçasını veya makyaj temizleme pedini el dezenfektanı ile bolca ıslatın. Ardından maharet sizin güçlü ellerinize kalmış. Tırnaklarınızı bu pamukla ovalayarak silin ve ojeden kurtulun.

5. Parfüm, deodorant veya saç spreyi

Bu yöntemle ojelerinizi çıkarmak istiyorsanız temiz bir pamuklu kumaş veya pamuk parçası kullanabilirsiniz. Tırnaklarınıza bu ürünlerden birini az miktarda püskürtün ve silme işlemine geçin. Asetona nazaran sizi biraz daha fazla uğraştıracağını unutmayın. Oje çıkarma işlemi sonrası nemlendirici el kremi kullanın.

6. Şaka değil, oje

Oje ile oje çıkarma yöntemi için tırnaklarınıza ek bir katman oje veya parlatıcı sürün. Bu esnada özen göstermenize gerek yok. Alelade sürebilirsiniz ancak işin püf noktası yeni sürdüğünüz ojenin kurumadan silinmesi gerektiğidir. Sürdüğünüz oje henüz ıslakken pamuklu bir bez veya pamukla silin. Eski ve yeni her iki katmanın da çıktığını göreceksiniz.

7. Hidrojen peroksit

Evinizde hidrojen peroksit varsa o halde şimdi kullanmanın tam sırası. Bir ölçüye iki ölçü olacak şekilde hidrojen peroksit ile sıcak suyu karıştırın. (1 bardak su + 2 bardak hidrojen peroksit) Suyun olabildiğince sıcak olması işinizi kolaylaştırır. Bu suyla ıslattığınız pamuklu bez ile tırnaklarınızdaki ojeyi silin.

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10/12/2020 18:14