 Asfalt Çalışması nedeniyle Mehmet Akif Caddesi’nde yol tek yönlü trafiğe kapatılacak

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22/02/2024

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 Asfalt Çalışması nedeniyle Mehmet Akif Caddesi’nde yol tek yönlü trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde  yapılacak tamirat çalışmaları nedeniyle trafik akışının yarın saat 09.00’dan itibaren tek yönlü verileceği bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi’ne paralel Şht. Behzat Hüseyin Sokak’ta yapılan elektrik hattı tamiratının ardından yarın LTB ekipleri tarafından asfalt yama çalışması yapılacak. 

Açıklamada, gün içerisinde tamamlanacak asfaltlama çalışmaları süresince yolun kontrollü olarak tek şerit olacağı bildirildi.

22/02/2024 16:45
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TAGS: haber, kıbrıs
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