Asgardia'nın KKTC'den 84 vatandaşı var
“Uzayda barış” ilkesiyle kurulan ve internet üzerinden vatandaşlık başvurusu kabul eden uzay ülkesi Asgardia’nın, şuana kadar Kuzey Kıbrıs’tan 84, Güney Kıbrıs’tan ise 93olmak üzere, toplamda 177 vatandaşı mevcut
16/07/2018
Kıbrıs Postası’ndan Ertuğrul Senova’nın haberine göre: Adını, İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin’in yönettiği Asgard’dan alan Asgardia uzay ülkesi, “Yeryüzünde bulunan diğer ülkelerin kısıtlamalarından bağımsız, özgür yaşama ortamı” sunmak adına, Rus asıllı Azerbaycan Türkü Igor Ashurbeyli isimli bir iş insanı tarafından, Dünya'nın ilk yapay uydusu Sputnik’in 60’ıncı yıldönümünde, 2017 senesinde kuruldu.
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