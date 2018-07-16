Asgardia'nın KKTC'den 84 vatandaşı var

Kıbrıs Postası’ndan Ertuğrul Senova’nın haberine göre: Adını, İskandinav mitolojisindeki tanrı Odin’in yönettiği Asgard’dan alan Asgardia uzay ülkesi, “Yeryüzünde bulunan diğer ülkelerin kısıtlamalarından bağımsız, özgür yaşama ortamı” sunmak adına, Rus asıllı Azerbaycan Türkü Igor Ashurbeyli isimli bir iş insanı tarafından, Dünya'nın ilk yapay uydusu Sputnik’in 60’ıncı yıldönümünde, 2017 senesinde kuruldu.

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