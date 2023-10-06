“Asgari ücret de hayat pahalılığına endekslenmeli”

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Kamuda yetkili sendikalar, hükümete bir an önce protokol masasına oturulması çağırısı yaptı. Aksi halde önümüzdeki hafta eylem yapacakları uyarısında bulundular.

2024 yılında 3 kez yapılacağı açıklanan hayat pahalılığı ödeneği için yasa değişikliği gerektiğini anımsatan sendikalar, bir an önce çalışmaya başlanmasını, buna paralel asgari ücretin de HP ödeneğine paralel artırılacağı yönünde yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Kamuda şu anda dün işe giren ile en yüksek baremden maaş alının %37’lik vergi diliminde yer aldığına işaret eden sendikalar, vergi düzenlemesinin de şart olduğuna vurgu yaptılar.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın kamuda yetkili sendikalar olan, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KAMU İŞ ve KAMU SEN’i, kamu çalışanlarının maaş, ücret ve sosyal haklarının belirlendiği protokol masasına oturulması yönündeki talebine cevap vermemesini eleştirdi.

Bengihan, önümüzdeki hafta sendikalara herhangi bir davet gelmemesi halinde Maliye Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacaklarını açıkladı.

Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’e açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı, kamu görevlileri yasasının 135.maddesi gereği Maliye Bakanı’nın hükümet adına kamuda yetkili sendikaları protokol masasına çağırması gerektiğini anımsattı.

Sendikaların masaya oturmak için bir hafta önce Maliye Bakanı’na yazı gönderdiğini ancak, henüz bir davet almadıklarını ifade eden Bengihan, hükümetin hayat pahalılığını 2024 için yılda 3 kez yapacağını açıkladığını, bunun hayata geçmesi için de bir an önce yasa değişikliği yapılmasının şart olduğunu anımsattı.

Güven Bengihan,“ Kamu görevlilerinin vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin düzenlenmesi konusunda çalışma başlatılması gerekiyor. En önemli konulardan birisi şu an herkes %37 vergi diliminde yer almaktadır. İşe dün giren memur da, en yüksek maaş alan Başbakan veye Cumhurbaşkanı da. Bunun düzenlenmesi şart” dedi.

Genel anlamda asgar ücretin herkesi ilgilendirdiğini, kişisel muafiyetlerin asgari ücrete göre belirlendiğini, tüm devlet harçlarının, cezaların, devletin ödediği vardiya gibi ödeneklerin tümünün asgari ücrete endeksli olduğunu anlatan Bengihan,örneğin son üç aylık açıklanan HP’nin 30.32 olduğunu ve asgari ücretin de buna paralel olarak değişmesinin şart olduğunu söyledi.

Güven Bengihan, sendikalar olarak taleplerinin, hayat pahalılığı ödeneği hangi düzende veriliyorsa (yılda 2-3 gibi) alım gücünün korunması için asgari ücretin de güncelleneceğinin yasal olarak düzenlenmesi olduğunu ifade etti.