Asgari ücret emekçinin cebine girmeden eridi

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Geçtiğimiz günlerde belirlenen ve 1 Ocak itibariyle geçerli olan yeni asgari ücret, daha asgari ücretlinin eline geçmeden eridi.

Haber Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, etiketlerin şimdiden değişmeye başladığını savundu, fiyatlarda yaşanan değişikliklere tepki gösterdi.

Vatandaşlar, “Yeni asgari ücret daha elimize geçmeden market, restoran gibi birçok yerde ürünlerin fiyatları değişti. Lütfen denetleyin ve hayatı ucuzlatın” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan CTP Milletvekili Devrim Barçın ise Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında piyasanın tedbir alınmadığından başıboşluktan dolayı fiyat artırımı yaptığını, alım gücünün düştüğünü belirtmişti.

Barçın ayrıca, asgari ücrete yapılan artışın hayat pahalılığı rakamının altında kaldığını söylemişti.

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05/01/2023 19:25