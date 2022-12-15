“Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmeli”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücretliyi temsil eden biri olmadığını savunarak, “asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenerek, masanın lağvedilmesi gerektiğini” öne sürdü.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu, katıldığı bir programda, açlık ve yoksulluk sınırının farklı iki şey olduğunu ifade ederek, asgari ücretin açlık sınırını geçse dahi yoksulluk sınırının altında kalabileceğini savundu.

Özel sektörde sendikalaşma hakkının önemine değinen Rahvancıoğlu, kamu sendikalarının üyelerini asgari ücretle ve özel sektör çalışanlarının konularıyla ilgili bir eyleme ve uzun soluklu bir kampanyaya sürükleme şansları olmadığını kaydetti.

Kamu çalışanlarının refleks ve talepleriyle, özel sektör çalışanlarının refleks ve taleplerinin örtüşmesi için bir çıkar ortaklığı yaratılması gerektiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, bu noktada ciddi bir farkındalık eksikliği olduğunu belirtti.

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi mücadelelerinin, komisyon masasının da kaldırılmasını sağlayacağını ifade eden Rahvancıoğlu, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesinin de masada yaşanan zaman kaybını ortadan kaldıracağına inanç belirtti.

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15/12/2022 18:20