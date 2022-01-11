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Asgari Ücret 7 Bin TL Olarak Kesinleşti

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren tarafının itirazları üzerine yaptığı toplantıda, aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti oy çokluğuyla onayladı.

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11/01/2022

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Asgari Ücret 7 Bin TL Olarak Kesinleşti

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren tarafının itirazları üzerine yaptığı toplantıda, aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti oy çokluğuyla onayladı.

Böylece brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL’lik asgari ücret kesinleşti.

Yeni asgari ücret, 7,000.- Türk lirası (Brüt) olarak 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

11/01/2022 12:10
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TAGS: Asgari Ücret Saptama Komisyonu
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