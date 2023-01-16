Asgari ücret kesinleşti

Asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi sona erdi.

ads ads ads ads
16/01/2023

ads
Asgari ücret kesinleşti

Asgari ücret için tanınan 10 günlük itiraz süresi sona erdi. Yasal süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmayan asgari ücret kesinleşerek, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren brüt 13 bin 563 TL, net 11 bin 800 TL olarak uygulanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 3 Ocak tarihli toplantısında uzlaşılan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, aynı gün Resmi Gazetede yayımlanarak 10 günlük itiraz süresi tanınmıştı.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan beridir brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak uygulanmaktaydı.

16/01/2023 09:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: asgari ücret, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.