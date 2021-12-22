Asgari Ücret Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla toplandı.

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22/12/2021

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Asgari Ücret Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2021 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt saatlik: 28.67 TL; günlük: 229,38 TL; haftalık: bin 146,92 TL; Aylık: 4 bin 970 TL olarak belirlenmişti. Şu anda yıllık net asgari ücret 4 bin 324 TL olarak uygulanıyor.

22/12/2021 11:23
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TAGS: Asgari Ücret, Komisyon, toplandı,
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