Gözler yeni Asgari Ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek için saat 15,00'de toplandı.

Toplantı öncesi taraflar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ‘Bugün ne çıkarsa çıksın yasaya göre hakkaniyetli ancak gönlüme göre olmayabilir’ dedi. Taçoy "Bakanlık olarak dentimlerimizi başlattık. 110 iş yeri denetledi. Yeni görev aldık. Bu süre içinde yapabildiğimizi yaptık "İfadelerini kullandı.

İşçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu "Biz işçi temsilcisi olarak bunun bir yaşam hakkı ve anayasal hak olduğunu savunuyoruz"dedi. Hükümetin verdiği hayat pahalılığı oranından kesinti yapmak istediğini belirten Serdaroğlu, ancak hükümet daha sonra geri adım atarak, oranı maaşlara yansıtacağını açıkladı.

İşveren Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise" İşveren kanadı olarak bize göre bu rakam uygundu ancak itirazlar oluştu. Yasa da 4 kişilik bir aileyi 1 kişi geçindirmiyor. Hane halkı diye birşey vardır. Pekçok ailede 2 kişi çalışıyor. Toplamda iyi bir aile geliri oluyor. Bu komisyon sadece Hayat pahalılığını dikkate almıyor, ekonomik durumuda dikkate alıyor. Kamu kesimide kendi çalışanlarını düne kadar ödeyemez duruma gelmiştir. Başbakan açıklama yaparak kaynak bulunduğunu açıkladı. Ancak özel sektörde böyle bir kaynak yoktur. Biz gelirimiz ile giderimizi dengeleyemezsek batarız. Kimse de haklı demez. Kapatırız biteriz. Dolayısıyla istemezmiydik çalışanımıza yüksek artış verelim . Koskoca devlet kamu içinde buluyorsa özele de versin .Türkiye destek olarak her asgari ücretliye 100tl ödüyor" ifadelerini kullandı.

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27/07/2022 15:50