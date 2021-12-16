Asgari ücret Ocak ayında belirlenebilir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili Ocak ayına işaret etti

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16/12/2021

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Asgari ücret Ocak ayında belirlenebilir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, "Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" hakkında düzenlenen basın toplantısında asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili Ocak ayına işaret etti.

Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak Erken Genel Seçim öncesinde, Ocak ayının ortalarında yeni asgari ücretin ‘muhtemelen’ belirleneceğini belirterek, seçimden önce durumun netleşeceğini vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu, bir soru üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun muhtemelen önümüzdeki hafta toplanacağını dile getirdi, “Asgari ücret seçim öncesi netleşecek. Ocak ayında bir karar üretilecek” dedi.

16/12/2021 12:11
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TAGS: faiz sucuoğlu, asgari ücret
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