Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından bugün yeniden değerlendirilen ve aynı kalan asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Eylül itibarıyla geçerli olacak asgari ücret brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL, saatlik 233,28 TL, günlük 1866,27 TL, haftalık 9 bin 331,38 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 18 Eylül tarihinde aldığı karara, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası 25 Eylül tarihinde itiraz etmişti. Komisyon bugün itirazı değerlendirmek için toplanmıştı ve aynı kalmasına karar verilmişti.