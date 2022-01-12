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Asgari ücret Resmi Gazete’de

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12/01/2022

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Asgari ücret Resmi Gazete’de

Yeni asgari ücret, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de ilan edildi.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olan aylık brüt 7 bin TL’lik ücret, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun itirazların değerlendirildiği dünkü toplantısında işçi ve devlet temsilcilerinin olumlu, işveren temsilcilerinin ise ret oyuyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştı.

Komisyon, brüt asgari ücretin saatlik 40.38 TL, günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL ve aylık 7 bin TL olmasına karar vermişti.

 

12/01/2022 20:14
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TAGS: Asgari ücret Resmi Gazete’de
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