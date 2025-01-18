Asgari ücret resmi gazetede yayınlandı

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, yeni asgari ücret; saatlik 250, 78 TL, günlük 2.006.26 TL, haftalık 10,031.30 TL, aylık net 37 bin 818, brüt 43 bin 469 TL olarak uygulanacak.