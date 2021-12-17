Asgari Ücret Saptama Komisyonu 22 Aralık'ta toplanıyor

ads ads ads ads
17/12/2021

ads
ads
ads
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 22 Aralık'ta toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla yılın  üçüncü  asgari ücretini belirlemek amacıyla Çarşamba günü toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komisyon saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bir araya gelecek.

KKTC’de  asgari ücret,  1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 28.67 TL, Günlük: 229.38 TL, Haftalık: 1146.92 TL, Aylık: 4,970.00 TL, net 4 ,324 TL olarak belirlenmişti.

17/12/2021 11:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Asgari Ücret Saptama Komisyonu, kktc, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.