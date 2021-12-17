Asgari Ücret Saptama Komisyonu 22 Aralık'ta toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla Çarşamba günü toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komisyon saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bir araya gelecek.

KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt Saatlik: 28.67 TL, Günlük: 229.38 TL, Haftalık: 1146.92 TL, Aylık: 4,970.00 TL, net 4 ,324 TL olarak belirlenmişti.

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17/12/2021 11:34