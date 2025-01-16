Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Tahir Serhat atandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat atandı.
YAYIN TARİHİ:
16/01/2025
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat atandı.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:
“Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat'ın atanmasına karar verdi.”
YAYIN TARİHİ: