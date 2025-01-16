Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Tahir Serhat atandı

 Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat atandı.

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16/01/2025

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Tahir Serhat atandı

 Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat atandı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanlığına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat'ın atanmasına karar verdi.”

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