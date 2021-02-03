Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanacak

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03/02/2021

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Cuma günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapıan açıklamaya göre, Bakanlığın çağrısı ile yapılacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı Covid-19 önlemleri çerçevesinde , 5 Şubat  Cuma günü saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Konferans salonunda gerçekleşecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun daha önce yapılan toplantılarında taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış ve yeni asgari ücret belirlenememişti.

03/02/2021 20:35
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TAGS: Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanacak, haberkibris,
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