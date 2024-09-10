Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için Cuma günü saat 09.30'da toplanacak. 

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10/09/2024

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için Cuma günü saat 09.30'da toplanacak. 

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirecek.

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanacağının bildirilmesiyle birlikte yarın saat 11.00’da bakanlık önünde yapacakları eylemi askıya aldıklarını duyurdu.

10/09/2024 22:03
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TAGS: Asgari Ücret Saptama Komisyonu
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