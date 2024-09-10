Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için Cuma günü saat 09.30'da toplanacak.
10/09/2024
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının 3. asgari ücretini belirlemek için Cuma günü saat 09.30'da toplanacak.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirecek.
Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanacağının bildirilmesiyle birlikte yarın saat 11.00’da bakanlık önünde yapacakları eylemi askıya aldıklarını duyurdu.10/09/2024 22:03