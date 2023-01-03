Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy toplantıda yaptığı açıklamada "Bizim çıkabileceğimiz en üst nokta 11 bin 500'dür" dedi.

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, esas olanın asgari ücreti artırmak değil, aslında pahalılığı düşürmek olduğunu söyledi. "11 bin 500'ü kabul etmiyoruz" diyen Serdaroğlu rakamlarının yüzde 40 artışla 12 bin 39 net 13 bin 839 brüt olduğunu kaydetti.

İşveren temsilcisi Metin Arhun ise işletmeler kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını ifade ederek her kesimin belirlenecek olan asgari ücreti çalışanına ödeyemeyeceğinin altını çizdi

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03/01/2023 09:16