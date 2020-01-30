Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bugün, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun 3. toplantısını yapıyoruz. İş veren işçi tarafı ortak bir kararda. Ocak ayı bitmeden tespit etmeyi hedefliyoruz. Arkadaşlarıma mümkün mertebe iki tarafın hassasiyetine önem vererek herkesin kabul edebileceği bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı temenni ediyorum. Asgari ücretler yasasında değişiklik kaçınılmaz. Yasanın bir sonraki asgari ücret saptanmasına hazır olması bekleniyor. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah her şey arzu edildiği şekilde ve gerilmeden bu işe notayı koyarız. Bugün bitmezse yarın yeniden toplanılacak. Temennimiz bugün bitmesidir"

30/01/2020 16:46