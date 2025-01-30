Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısını terk eden Serdaroğlu basına açıklama yaptı

İtirazları değerlendirmek üzere bu sabah toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısını terk eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, basına yaptığı açıklamada erken seçim çağrısı yaptı.

İşçi tarafı adına toplantıda bulunan Serdaroğlu itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini, ancak hayat pahalılığının da altında bir rakamın oylanmak istemesi üzerine toplantıyı terk ettiklerini söyledi.

Kendilerinin, verilere dayanarak bir çalışma yaptıklarını ancak bu çalışmanın dikkate alınmadığını kaydeden Serdaroğlu, yüzde 11,12’yi bile kabul ettiklerini ancak kendilerine yüzde 7,5 oranında bir artışı oylamanın önerildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nun itirazın görüşülmesi kararını hatırlattıklarını söyleyen Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın “Bana ne bakandan” dediğini iddia ederek bu durumun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Bu noktadan sonra yapılması gerekenin erken seçime gitmek olduğunu söyleyen Serdaroğlu, “Ne müsteşarın, ne bakanın bu koltuklarda oturmaya hakkı yoktur.” diye konuştu.

Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini görüşeceklerini anlatan Serdaroğlu, artık konunun ne oranda artış yapılacağı meselesini geçtiğini, sistemi değiştirme konusu olduğunu belirtti.