Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın yeniden toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için yarın üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alacak olan toplantı, saat 08.30’da başlayacak.

29 Aralık’ta gerçekleştirilen ikinci toplantıya işveren tarafı katılmamış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada işçi tarafına 11 bin 500 TL net asgari ücreti önerdiklerini söylemişti.

İşçi tarafını temsilen masada bulunan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Bakan Taçoy’un net 11 bin 500 TL teklifini Hür-İş’in yetkili organlarında görüşeceklerini ve 3 Ocak Salı günü masada olacaklarını belirtmişti.

Asgari ücretin net 11 bin 500 TL olmasının yüzde 34 gibi bir artışa denk geldiğini anlatan Serdaroğlu, bunun kasım ayı sonu ortaya çıkan açlık sınırının biraz üzerinde bir oran olduğunu, ancak asgari ücretlinin sonraki artışa kadar rahat olması için rakamın daha yüksek olması gerektiğini söylemişti.

30 Aralık 2022 tarihinde yazılı açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 olmasının mümkün olacağını bildirmişti.

Bu habere tepkiniz:



02/01/2023 12:45