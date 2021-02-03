Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na üye atanması yapıldı!

Bakanlar Kurulu, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na atama yaptı.

3 Şubat 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 2 yıl süre ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na üye olarak atanan ve görev süreleri biten Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcilerinin yerine aşağıda isimleri belirtilen yeni üyelerin atanmasına karar verildi.

1. Metin Arhun

2. Kemal Omağ

3. Alişan Şan

4. Cengiz Cengizalp

5. Yağmur Özyalçın

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03/02/2021 17:31