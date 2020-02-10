Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndaki İşverenler Sendikası bizi temsil etmiyor

Haber Kıbrıs’ın “Ekonomiye Yön Verenler” yazı dizisine konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun kendilerini dikkate almadığını belirterek, “Komisyondaki İşverenler Sendikası bizi temsil etmiyor” dedi.

Candan Avunduk, asgari ücreti belirleyecek olan kişilerin, asgari ücreti verecek kişiler olması gerektiğine dikkat çeken Candan Avunduk, asgari ücretle yanında adam çalıştırmayan veya yanında hiç adam çalıştırmayan bir sendikanın veya bir kurumun orada oturması ve karar vermesinin doğru olmadığını belirtti.

Asgari ücretin tanımının tekrar yapılması gerektiğini ifade eden Avunduk, “bir kişi çalışarak 4 kişilik bir aileyi geçindirecek” ilkesinden vazgeçilmesini, böyle bir dünya olmadığını, “ailede 2 kişi çalışıp, 4 kişiyi geçindirecek” ilkesinin benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

Candan Avunduk şöyle konuştu:

“Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda bizi dikkate almıyorlar. Orada bir enteresan yapı var. Biz İşverenler Sendikası’na üye değiliz. O sendika bizi temsil etmiyor. Bu ülkede eğer asgari ücret belirlenecekse, bir kere asgari ücretin tanımının doğru yapılması gerekiyor.

İkincisi de asgari ücreti belirleyecek olanların da asgari ücreti verecek kişiler olması lazım. Asgari ücretle yanında adam çalıştırmayan veya yanında hiç adam çalıştırmayan bir sendikanın veya bir kurumun orada oturması ve karar vermesi doğru değil. Gelen giden hükümetlerim veya şu anki hükümetin de buna göz yummasını hayretle karşılıyorum. Ben olsam bir an önce bunu düzeltirim.

Komisyon üyelerinin yenilenmesi gerekiyor. Biz ilgili yerlere yazı da yazdık; asgari ücretin tanımının tekrar yapılması gerektiğini anlattık. Tanımda deniyor ki, “Bir kişi çalışarak 4 kişilik bir aileyi geçindirecek.” Böyle bir dünya yok. Bize göre; iki kişi çalışacak ve 4 kişilik bir aileyi geçindirecek. Eğer bir kişi çalışırsa 3 bin TL alır ve 4 kişiyi geçindiremez. Ancak iki kişi çalışırsa 2 tane 3 bin TL alır, eşittir 6 bin TL eder ve o zaman 4 kişilik bir aile geçinebilir. O yüzden o tanımın değişmesi gerekiyor.

Üçüncüsü; ‘asgari ücret’ diyoruz yani en düşük. Hiçbir iş bilmeyen, vasıfsız bir işçiye verilecek miktardır. Bunun verilip verilmeyeceğini de denetlemek hükümete kalmıştır. Denetimlerini yapacaktır. Tüm işverenler de aynı değildir, çalışanın hakkını gasp edebilirler.”

**Selda İÇER ile Ali BATURAY’ın hazırladığı “Ekonomiye Yön Verenler” yazı dizisinin ikinci konuğu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk oldu. Candan Avunduk ile yapılan röportajın tamamı yarın Haber Kıbrıs’ta…

10/02/2020 10:54