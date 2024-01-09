Asgari Ücret Tespit Komisyonu cuma günü toplanıyor

Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile İşveren Sendikası temsilcisi Ali Başman BRT’de 14. Saat programına açıklamalarda bulundular.

SERDAROĞLU: MASADA YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BİR RAKAMI TARTIŞACAĞIZ

Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “hayat pahalılığı oranı üzerinde ne kadar artış olacağı yönünde bir tartışmaya biz Hür İş Federasyonu olarak hazırız. Asgari ücret masasının kurulmasını bekliyoruz”dedi.

Serdaroğlu, “Yarın sabah 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde hem masanın kurulması çağrısını almak üzere hem de temsiliyetimizi ve yasayı bilmeyen arkadaşlara, yasayı okumayamayan arkadaşlara bir kez daha kamuoyu önünde bunları hatırlatacağız. Hür İş Federasyonundan belli ki gerek hükümet kanadı gerekse işverenler tarafından rahatsız olanlar var. Çünkü kurmuş oldukları sisteme Hür İş Federasyonu çomağı sokmuştur”diye konuştu…

Ahmet Serdaroğlu, “Şuanda hayat pahalılığı yüzde 50.31’dir. Masanın toplanması ile birlikte bizim artık masada yüzde 50’yi konuşmayacağımızı söyleyebilirim. Yüzde 50’nin üzerinde bir rakamı tartışacağız. Yani hayat pahalılığına artı ne kadar yüzdelik verilecek bunun tartışmasını biz yapacağız. Masada bunun oranını almaya çalışacağız.Tüm emekçiler için insan onuruna yaraşır bir asgari ücrete yanaşmaları içindir bütün çabamız ve gailemiz”dedi.

BAŞMAN: MEVCUT ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL

İşveren Sendikası temsilcisi Ali Başman da, “Doğrudur hakikaten mevcut asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Dolayısıyla bu rakamları yadırgamıyoruz. Yani yüzde 50 artış olduğunda 23.500’e veya 24.000 arası rakamı buluyor net asgari ücret. Doğrudur zaten ancakta insanlar geçinebilir. Benim kişisel fikir olarak bir sıkıntım yok. Ancak şöyle birşey var. Tabi çok ciddi bir ekonomik kriz ve kayıtdışılık var. Hakikaten bazı işletmelerin de çok ciddi sıkıntıları var. Bu özellikle küçük işletmelerden bahsediyorum. Dolayısıyla mevcudiyette maalesef 16.000 TL’yi daha ödemeye zorlanan işletmeler var” dedi.

“TARTIŞILMASI GEREKEN DEVLETİN AÇIKLADIĞI VERGİ DİLİMLERDİR”

Ali Başman, “Sayın Serdaroğlu’nun söylediklerini dinledim. Yorumlarında bir sıkıntı yok, doğru şeyleri söyledi. Ama tabi iki taraflı bir olaydır. Bu iki taraflı olaya da baktığınızda bir tarafta düşük ücretli çalışan insanlarımız var. Hakikaten geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Bir tarafta çok ciddi kriz yaşayan küçük işletmelerimiz var. Büyük işletmelerden bahsetmiyorum. Kurumsal işletmeler bir şekilde daha iyi noktalara gelebiliyor. Ama küçük işletmelerde bu sıkıntılar mrvcut. Dolayısıyla asgari ücretin zaten geleceği rakam belli. Aslında tartışılması gereken bana göre devletimizin açıkladığı vergi dilimleridir” diye konuştu.

İşveren Sendikası temsilcisi Ali Başman konuşmasında şu ifadelere de yer verdi.

“Bu vergi dilimleri bize göre çok yetersizdir. Ve genişletilmesi lazım. Genişletildi ama bu kadar yüksek enflasyonda yıllık olarak yüzde 100 enflasyondan bahsediyoruz. Bu kadar yüksek enflasyonda vergi dilimleri şuanda yetersiz kalacaktır. Netice itibarı ile özellikle yüzde 25-35 arasına girenlerin genişletilmesi gereklidir. Biliyorsunuz daha önce vergi dilimleri yüzde 37’e kadardı. Şuanda yüzde 40’a kadar bir vergi ödeme var. Bu bizim KKTC’de 420 bin TL’den sonra matrah olarak yüzde 40’a girecek bir durum var. Ki bu TC’de matrah olarak yüzde 40 dilimine girecek olan 3 Milyon TL’den sonra başlar. Tabi bunların toparlanması lazım. Yanlış anlaşılmasın asgari ücret masasına otururken bu düzenleme olmazsa olmazımız değil. Ama tabi ki konu edeceğimiz birşeydir ve Maliye Bakanlığı ile paylaştık” dedi.

BAKAN GARDİYANOĞLU: TOPLANTI ÇAĞRISINI CUMA GÜNÜNE YAPTIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da BRT’de 14.Saat programına yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Cuma günü saat 10.00’da toplayacağını ve taraflara resmi davetin yapılacağını söyledi.

“HAYAT PAHALILIĞI ORANINDA HEMEN HEMEN HERKESİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR”

Gardiyanoğlu, “Cuma günü saat 10.00’da Asgari ücret toplantısı çağrısını yaptım. Tabi ki gerek işverenler gerekse işçi sendikalarla da telefon trafiğim ve görüşmelerim devam ediyor. Artık yüzdeliklerle ilgili değil daha çok Maliye Bakanlığı’nın vergi matrahlarından bahsetti sayın Başman. Bu konuyu Berova ile de paylaşacağım. Hayat pahalılığı oranında hemen hemen herkesin görüş birliği var. Gerek işçi gerekse işverenin önerilerini Cuma günü yapılacak olşan toplantıda alacağız.Umarım ki Cuma günü sonuçlandırırız. Bir yerde sonuçlandırmak arzusundayım.Eğer Cuma günü görüşleri alıp, sonuçlandıramazsak en geç de bir sonraki Salı günü Asgari ücreti artık sonuçlandırmak arzusundayım açık söyleyim”dedi.

“İŞVEREN TEMSİLCİLERİ İLE YARIN AYRI BİR GÖRÜŞMEM OLACAK”

Bakan Gardiyanoğlu, “Yarın İşveren temsilcileri ile ayrı bir görüşmem olacak. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim desteklerimiz vardır. Onların devam etme süreleri ile ilgili açılımım var. Yarın bunları işveren temsilcileri ile paylaşacağım. Masaya gelmeden önce her iki tarafın görüşlerine paralel veya ortak bir nokta zemini hazırlayarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplamaya çalışıyorum. Yarın öğleden sonra ve Perşembe günü de aynı şekilde olmak üzere tüm girişimlerin her iki tarafla da olacak. Cuma günü de masayı eminim birçok ortak noktada uzlaşarak toplanacağız kanaatindeyim”diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİKTEN SONRA KOMİSYONU YENİ SİSTEMİN BELİRLENMESİ İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi…

“Her iki tarafa de ben düşüncelerimizi aktardım. Asgari ücret belirlenmesi ile ilgili yeni sisteme pozitifdirler. Ama dediğim gibi yeni asgari ücreti belirledikten sonra bir sonrakilerle ilgili yeni asgari ücretin açılımını belirlemek veya oylamakla ilgili tekrar Ocak ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunu bu kez yeni sistemin belirlenmesi ile ilgili toplantıya çağıracağım” dedi.