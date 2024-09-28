Asgari Ücret Tespit Komisyonu Pazartesi toplanıyor

ÖZEL HABER

İşveren tarafının itirazını değerlendiren bakanlık, tarafları pazartesi günü toplantıya davet etti.

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, itiraz süresinin Pazar günü dolacağını söyledi

Gardiyanoğlu, “İtiraz süresini dikkate alarak tarafları pazartesi günü saat 10:30’da toplantıya çağırdık” dedi

Gelinen son aşamada tarafların hassasiyetlerini dinleyeceklerini belirten Gardiyanoğlu, ortak uzlaşı hedeflediklerini ifade etti

İşveren tarafının asgari ücretin yüzde 10-15 arası bir seviyeye inmesi yönünde beklentisi var. İşçi tarafı ise yüzde 19.19 artışta ısrarlı.

Toplantıda devlet tarafının takınacağı tavır büyük önem kazanıyor.

Belirlenecek asgari ücret, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu ay sonu uygulanacak maaşlara yansıyacak.

Asgari ücret itiraz süresi öncesinde aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL belirlenmişti.