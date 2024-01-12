Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, bugün yaptığı açıklamada, işçi ve işveren perspektifinden hayatı değerlendirdiğini belirtti. Gardiyanoğlu, bu çerçevede masada değerlendirilecek teklifleri ele alacaklarını ve bu konudaki verileri inceleyeceklerini ifade etti. Bakan, bugünkü görüşmelerden sonuç alınamazsa Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere bir komisyon çağrısı yapacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, açıklamasında, "Umarım bu masadan oybirliği ile kalkarız" şeklinde ifadeler kullanarak, toplu bir anlaşma sağlanması temennisinde bulundu.