Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için bugün toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet kanadını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 10.00’da 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

2018 yılının ilk asgari ücreti brüt, saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık:2365 TL olarak; Hükümet ve işveren temsilcilerinin olumlu, işçi temsilcilerinin olumsuz oyu ile kabul edilmiş; 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.