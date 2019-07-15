Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere Çarşamba günü toplanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon yılın ikinci asgari ücreti için ilk toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirecek.

KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor.