Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı pazartesine ertelendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, toplantının pazartesi saat 09.00’a ertelendiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, işveren tarafı ile görüşüp çalışmaları sonuçlandırmak istediklerini ifade etti.

Toplantı sonrası Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplantının ertelenmesine tepki gösterdi, hükümet ile iş vereni oyun oynamakla suçladı.

Serdaroğlu, “hesap verebilecek olanlar burada kalır, masadan kaçmaz” dedi, yüzde 23 artışı onayladıklarını ancak anlayamadıkları bir oyun oynandığını savundu.

Başbakana çağrıda bulunan ve işçiye gereken önemin verilmesini isteyen Serdaroğlu, işçinin üvey evlat olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, bugün masada İlkler yaşandığını, görmedikleri şeyler gördüklerini ifade ederek, yasal bir süreç olduğunu, hayat pahalılığının asgari ücrete otomatik olarak yansımasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yüzde 27 artış talebi ile masaya oturduklarını ama masalarda bir şeyler "döndürüldüğünü", işverenin yüzde 18, hükümetin de yüzde 23 artışı masaya koyduğunu anlatan Serdaroğlu, “niyet iyi olsaydı bugün oylama yapılır biterdi” dedi.

Hükümet hakem pozisyonundaysa, bir tarafa yönelip bugün bu işin bitirilmesi gerekirken erteleme kararı alındığını ifade eden Serdaroğlu, yüzde 23 teklif eden hükümetin bunu da kabul edip oylama yapmamasından dolayı tutumunu eleştirdi, "asgari ücret masasında oynanan oyunlardan vazgeçilmesini" istedi.

İşverenin hükümetten beklentisi olduğunun açık olduğunu ifade eden Serdaroğlu, işçi tarafı olarak devletin verdiği 23’e evet dediklerini belirtti, "ancak o eli bile sıkmadılar, yazıklar olsun” ifadesini kullandı.