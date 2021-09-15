Asgari Ücret Toplantısına Ara!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıya ara verdi. Taraflar, saat 16.00’da yeniden toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı.

Saat 13:00 itibariyle toplantıya ara verildiği bildirildi. Taraflar, saat 16.00’da yeniden toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı toplantı öncesi yaptığı açıklamada prim desteklerinin Bakanlar Kurulu onayından geçtiğini ifade etmişti.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ile diğer temsilciler katılıyor

Asgari Ücret, 1 Şubat'tan beri, 4 bin 400 TL (brüt), 3.828 TL (net) olarak uygulanıyor.

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15/09/2021 13:18