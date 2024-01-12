Asgari ücret toplantısında vatandaş soru sordu, masa gerildi

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12/01/2024

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Asgari ücret toplantısında vatandaş soru sordu, masa gerildi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2024 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için toplandı. Toplantı öncesi basın mensuplarının soru sorduğu esnada özel sektör çalışanı bir vatandaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na soru sordu. Bakan Gardiyanoğlu sorunun üslup olarak uygun olmadığı gerekçesi ile soruyu kesti. Söz konusu olay sonrası kısa süreli tansiyon yükseldi. Ayrıca, basın mensupları basın toplantısında bir vatandaşın soru sormasına tepki gösterdi.

12/01/2024 11:55
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TAGS: Asgari Ücret Saptama Komisyonu, haber, kıbrıs
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