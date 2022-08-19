Asgari ücret vergiden muaf!

Bakanlar Kurulu sözcüsü Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

Oğuz, asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulmasını öngören yasa gücündeki kararnamenin hazırlandığını belirtti.

Oğuz, Ocak 2023’e kadar beyan edilmesi durumunda 1 Temmuz’daki kesintilerle ilgili bakanlıktan gerite ödeme bakanlık tarafından yapılacağını belirtti. 8600 asgari ücrette herhengi bir vergi alınmayacaktır. Magdur olanların Bakanlığa müracaat edebileceğini belirten Oğuz, Muhaceret Affı ile ilgili düzenlemenin Meclis’e sevk edildiğini ifade etti.

Oğuz, Bu kararlar ışığında av günleri avlanacak av hayvanları ve av bölgeleri değişiklik tüzüğü karara bağlanmıştır. Bu çerçevede büyük av 13 gün av günü avlanma olarak, birinci ince av 19 av günü olaak, ikinci ince av 4 av günü olarak düzenlenmiş olduğunu ifade etti.

Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığının bir süre önce bildirdiği gibi yüksek danışma kurulunda almış olduğu öğretmenler değişiklik yasa tasarısı ve meclise sevk edildiği belirtti.

Oğuz, muhaceret affıyla ilgili yasa tasarısı amacının, çalışma hayatındaki kayıt dışılığını kontrol altına almak olduğunu belirtti. Çalışmanın komitede görüşüleceğini ifade etti.

Girne Antik Limanı Özelleştirmesi ile ilgili Oğuz ,özelleştirme kapsamında çalışma başlatıldığını ifade etti.

Oğuz "Emlakçılarımız tarafından devamlı takip edilen yapılmış olan sözleşmeli satışların tapuya kaydıyla ilgilidir. Bu çerçevede emlakçıların kayıt ve işlemleri değişiklik yasa tasarısı hazırlanarak meclise sevk edilmiştir. Bu çerçevede amaç, sözleşmeli satışların tapuya geçmesiyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. İçişleri Bakanlığımızın gündeme getirdiği bu konuyla ilgili kayıt dışı satışı yapılan konutların kayıt altına alınması beklenmektedir" dedi.

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19/08/2022 16:32