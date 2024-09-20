Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Eylül Çarşamba günkü toplantısında kabul edilen Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı, dünkü Resmi Gazete’de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanındı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın üçüncü asgari ücretini aylık brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlemişti.

Asgari ücret, 1 Mayıs’tan beridir aylık net 29 bin 516 TL, brüt 33 bin 926 TL olarak uygulanıyor.

Yeni asgari ücret, olası itirazların görüşülüp karara bağlanmasının ardından 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.