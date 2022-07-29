Asgari Ücrete Vergi Darbesi!

Çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret sonunda belirlendi. Ancak çalışanın hayalleri suya düştü. Yeni asgari ücret %56.76’lık hayat pahalılığın altında kalırken bir de bundan “vergi” kesilecek

Brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücretten Vergi Yasasında değişikliğe gidilmediği için 250 TL ile 398 TL arasında vergi kesilecek.

Kesilecek olan vergi miktarı, çalışanın medeni durumu, çocuk sayısı, çocuğun eğitimi, eşinin iş durumu ve vatandaşlık gibi kriterlere göre değişecek.

Örneğin bekar bir KKTC vatandaşı 8 bin 600 TL yerine 8 bin 323 TL alacak

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29/07/2022 08:45