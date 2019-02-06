Asgari ücrete yapılan itirazlar değerlendirildi, Sonuç...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye gore, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanarak asgari ücrette brüt rakama 530 TL, net rakama ise 461 TL’lik yapılan artışa yönelik itirazları görüştü.

Asgari ücret 3 bin 150 TL olarak, 8 kabul 3 ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

1Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak 2019 yılının ilk asgari ücreti brüt 3,150 TL, net 2,740.50 TL olarak belirlenmişti.

Yeni asgari ücret şubat maaşları ile birlikte ödenecek.