Asgari ücrette koronavirüs krizi

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili yarın "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına" İşverenler Sendikası'nın sokağa çıkma yasağı ve koronavirüsü bahane göstererek katılmayacak olmasını eleştirdi.

BRT'de konuşan Ali Yeltekin, asgari ücretle ilgili işçi tarafı olarak brüt 4 bin 900 TL önerdiklerini, hükümetin 4 bin 400 TL önerdiğini belirterek, işverenlerin ise 4 bin 150 TL önerdiğini söyledi.

Ali Yeltekin, yarın Dışişleri Bakanlığındaki toplantı salonunda koronavirüs önlemlerini alarak asgari ücretle ilgili hükümetle görüşmek istediklerini belirterek, kendilerinin ve hükümetin önerdiği rakamlarda müzakere edileceğini ifade etti.

BRT'de konuşan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi Metin Arhun ise, içinde bulunulan pandemi koşullarından dolayı komisyon üyelerine ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara duydukları saygının bir göstergesi olarak, sağlık endişesiyle bu kararı aldıklarını söyledi

Metin Arhun, “Sonucu ne olursa olsun, karantina koşullarının ortadan kalkmasından sonra yapılacak bir toplantıya katılma sorumluluğu taşıdığımıza da kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

Arhun şöyle konuştu:

Sokağa çıkma yasağı olduğu bir dönemde toplantının bir hafta olmasının ne sakıncası var? Alınacak kararlar zaten anında uygulanmayacak. İş yerleri çalışmıyor.

Çalışanları ödemekte işverenler zorlanıyor. İşten durdurulan sayısı 4 binden 14 bine çıktı. İşten durdurulan kişilerin durdurulmasını mı istiyorlar. Turist ve öğrenci gelmemesinden dolayı zaten işler yarı yarıya düştü.

İşyerleri para kazanmazken, maaşların artırılması ne kadar doğrudur?

İşverenin ödeyemeceği rakamı zorla özel sektöre nasıl ödettirecekler?

Kamuda olduğu gibi özel de mi Türkiyeden yardım alacak?

Çalışana daha fazla artış veremiyoruz siz verin dedik.

Sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı ve bankalara olan yükümlülükler yerine getirilemeyecek.

Bakanlığı ve komisyon başkanlığını baskı altına aldılar. Kamuoyu önünde eleştiriyorlar. Buyursunlar toplantıyı yapsınlar.

Her toplantıda zaten diğer sendika başkanı rakamı beğenmediğinden itiraz ediyor. Uzlaşılan rakama itiraz edebiliriz. Bir daha toplanır ve aynı karar çıkarsa konu mahkemeye taşınır.

Dün açıklanan ekonomik paket işverene ne verdi?

En fazla kiralayan devlettir. Devlet herşeyi işverenden isteyecek ancak yardımcı olmayacak.

Devlette kaynak yoksa işveren evde para mı basıyor?

Devlet bizden daha iyi yönetebilirse gelsinler anahtarları verelim.



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04/02/2021 14:40