Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin “yetersiz”, işverenin ise “gerekenin üzerinde” bularak itiraz ettiği aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti yeniden değerlendirmek üzere yeniden toplandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 22 Aralık 2021 tarihinde, işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından, oyçokluğuyla, brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlediği asgari ücret, itirazlar üzerine bugün 10.30’da toplandı.

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11/01/2022 10:48