Asgari ücretten vergi alınacak mı alınmayacak mı?

Asgari ücretin artmasının ardından çalışanlarına ilk ödemeyi Ağustos başı yapan işveren, devletin asgari ücretten vergi alıp almayacağını bir türlü karara bağlayamamasından dolayı mağdur oluyor.

Bugüne kadar devlet bir karar alamazken Başbakan’ın ve Çalışma Bakanının sözleri halen ortada.

İşveren ise bugün devlete her asgari ücretli için 250-400 TL arasında vergiyi devlete yatırdı.

Bu paranın karar geçirilmesinin ardından işverene ödenip ödenmeyeceği ise merak konusu.

İşverenler bu konunun bir karara bağlanması ve mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Yeni asgari ücret %56.76’lık hayat pahalılığın altında kalırken bir de bundan “vergi” kesileceğini duyurmuştu.

Brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücretten Vergi Yasasında değişikliğe gidilmediği için 250 TL ile 398 TL arasında vergi kesileceğini açıklayan Taçoy, halktan büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

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15/08/2022 20:34