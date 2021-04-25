Ashkenazi: Anahtar, bölgesel iş birliklerine başka ülkelerin de katılması

İsrail Dışişleri Bananı Gabi Ashkenazi, Doğu Akdeniz, Körfez ve Orta Doğu’da şekillenen yeni düzenin devam edeceğine, gerileme olmayacağına inanç belirtti, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ashkenazi Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri bakanlarının katılımıyla Baf’ta düzenlenen 4’lü görüşme çerçevesinde Fileleftheros’a verdiği röportajda Baf’taki yeni forumu, İsrail- Körfez ülkeleri arasında imzalanan barış anlaşmalarından sonra Orta Doğu’da oluşan yeni gerçekliğin ilk meyvesi olarak niteledi.

Bölgesel iş birliklerinin geleceğinden emin olduğunu söyleyen Ashkenazi, “Başka ülkelerin de bu diyaloglara katılması istikrar ve kalkınmanın anahtarıdır” ifadesini kullandı.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilere değinirken sözlerine, Rum yönetiminin aşısı yapılmış İsraillerin Güney Kıbrıs’ı ziyaretlerine izin vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Ashkenazi, şunları ekledi:

“İsrail ve Kıbrıs şirketler arasındaki Afrodit ve Yisai enerji parsellerine uzanan rezervlerle ilgili görüşmeler konusunda yönlendirici çizgiler üzerinde anlaşmaya vardı. Şirketlerin varacağı anlaşmaların iki devlet tarafından onaylanması gerekiyor. EuroAsia Interconnector hattıyla ilgili memorandum da imzaladık ve Doğu Akdeniz boru hattı ortak projesine ilerlemeye devam ediyoruz. Bu son görüşmemizin İsrail ile Kıbrıs arasında ilave köprüler kurulması hedefiyle turizm, inovasyon, ikili ticaret, güvenlik ve diğer konularda daha ileri işbirliklerinin geliştirilmesi için bir başlangıç olmasını umuyorum.”

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25/04/2021 16:49