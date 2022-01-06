ads

Aşı adaletsizliği Guterres raporunda

Guterres’in aşı adaletsizliği noktasındaki görüşünü raporunda da kaleme alması güneyde gündem oldu

ads ads ads ads ads
06/01/2022

ads
ads
ads
Aşı adaletsizliği Guterres raporunda

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in aşı adaletsizliği noktasındaki görüşünü raporunda da kaleme alması güneyde gündem oldu.

Guterres raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin teslim aldığı 1.956.023 doz aşıdan ‘kuzeye nakledilen’ miktarın 234.038 olduğunu ve miktarın düşük olduğunu belirtiyor. Bu rakamların raporda yer alması güneyde bir takım çevreler tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı. Bilindiği üzere Güneydeki bazı gazeteciler “bu aşıların parasını biz ödüyoruz” tarzındaki yaklaşımlarla Kıbrıslı Türkleri aşağılamaya kalkmıştı.

06/01/2022 12:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: guterres, rapor, aşı, kktc,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.