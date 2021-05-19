Aşı bulamayan Ukrayna Sağlık Bakanı'nın işine son verildi

Ukrayna Parlamentosu’nda yapılan oylamayla, vatandaşlar için yeterli miktarda Kovid-19 aşısı bulamayan Sağlık Bakanı Maksim Stepanov’un işine son verildi.

Ukrayna'da sağlık bakanı Maksim Stepanov'un aşı konusundaki başarısızlığı nedeniyle görevine son verildiği öğrenildi.

Genel Kurul oturumunda Stepanov'la ilgili olarak “Yeterli sayıda aşı bulmak Sağlık Bakanı Stepanov'un en önemli göreviydi. Ancak bu süreç çok yavaş işledi. Şu ana kadar 2,3 milyon doz geldi. Bu konuda Sağlık Bakanı Stepanov'un etkili olduğunu söylemek zor” diyen başbakan Denis Şmigal, Stepanov'dan altyapı ve ekonomi bakanları ile birlikte istifasını sunmasını istemişti.

Ancak Stepanov, istifasını sunmamış, bunun üzerine oylamayla görevden alınması için meclis genel kurulunda olağanüstü toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Stepanov, ise, aşı tedariği konusunda zorluklar yaşandığını belirterek yıl sonuna kadar 42 milyon doz için anlaşma yapıldığını iddia etmişti.

Ülkenin ekonomi ve altyapı bakanları ise, geçen hafta Rada'ya gönderdikleri istifa mektuplarında görevi bırakmalarının nedenlerini açıklamadı.

Öte yandan, Hindistan yapımı AstraZeneca aşısının ülkeye tedariki, Hindistan'daki enfeksiyonların artmasının ardından askıya alındı.

Ukrayna'da şu ana kadar sadece 948 bin kişiye aşı yapılabildi, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 469.

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19/05/2021 14:18