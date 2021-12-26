Aşı karşıtı boksör virüsten öldü

40 yaşındaki Sinistra Kasım ayının sonlarında Corona virüse yakalandı. Antrenörünün ısrarı üzerine tedavi olmayı kabul etti. boksör sosyal medya hesabından virüsün ciğerlerini olumsuz etkilediği ancak ringe daha güçlü döneceğine dair mesaj paylaştı.



Belçikalı sporcu doktorların uyarısına rağmen tedaviye evinde devam etmek istedi. Evinde oksijen tüpüne bağlanan Dünya şampiyonu boksör 16 Aralık’ta Liege kentinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Boksör 21 Aralık’ta toprağa verildi.

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26/12/2021 09:45