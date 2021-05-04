Aşı olacak olanlar dikkat…

Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısına gösterilen yoğun talep üzerine aşının daha çok yapılabilmesi için merkez sayılarını arttırdığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkemizde yürütülen aşı programı çerçevesinde sırası gelen 40 yaş ve üzeri vatandaşların yoğun talebi üzerine AstraZeneca aşısının yapılması için 3 merkez daha açıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan gelen açıklama şöyle:

40 yaş ve üzerindeki kişilere Astra Zeneca aşılarına gösterilen yoğun talep üzerine 3 merkezde daha Astra Zeneca aşılarının yapımına devam edilecektir.

5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde (13.00-15.30) saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi'nde (08.30-14.00) saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde (13.00-16.00) saatlerine ek olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde 09.00 -13.00 saatlerinde Astra Zeneca aşısı yapılacaktır.

Böylelikle 40 yaş üzeri kişilere Astra Zeneca aşısı yapılan merkez sayısı altıya çıkmış bulunmaktadır.

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04/05/2021 20:13