Aşı olan Amerikalılara AB kapıları açılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, 'ABD'de aşılama konusundaki ilerlemeyi yakından takip ediyoruz.' dedi.

Jahnz, günlük basın toplantısında, AB ülkelerine seyahatler konusunda açıklamalarda bulundu.

Halihazırda ABD'den Avrupa'ya zorunlu seyahatlere test ve karantina kurallarına uyulması şartıyla izin verildiğini anımsatan Jahnz, "ABD'de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşıların kullanılıyor olması AB'ye seyahate yardımcı olacak." diye konuştu.

Jahnz, ABD'den Avrupa'ya yaz aylarında seyahat edilebilmesi konusunda çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "ABD'de aşılama konusundaki ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Güvenli olur olmaz Atlantik ötesi seyahati tekrar başlatmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen aşı sertifikası hakkında düzenleme teklifini sunduğunu anımsatan Jahnz, bu sistemle üye ülkelerin aşı sertifikası sahiplerini tanıyabileceklerini anlattı.

Jahnz, "Sertifikaların uyumu ve bağdaşmasını sağlamak üzere ABD yetkilileri ile temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getiren tavsiye kararının değiştirilmesi için AB Komisyonu'nun teklif hazırladığına dikkati çeken Jahnz, bu konuda ortak bir pozisyon belirlemek üzere üye ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Jahnz, Avrupa ve ABD arasında seyahatlerin tekrar başlamasını iki tarafın epidemiyolojik durumuna bağlı olacağını sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da üçüncü ülkelerle aşı sertifikalarının AB ülkelerinde tanınması konusunda görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Önceliklerinin aşı sertifikası sistemini AB içinde kurmak olduğunu anlatan Wigand, "Aşı sertifikası konusunda ABD ile teknik seviyede görüşmeler sürüyor." dedi.

Wigand, bazı üçüncü ülkelerin AB Dijital Yeşil Sertifikası sistemi içinde olmayı talep ettiklerini belirterek, bu ülkelerin ismini henüz açıklayamayacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, New York Times gazetesine verdiği röportajda, "Amerikalılar gördüğüm kadarıyla Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşıları kullanıyor. Bu, onların AB'ye seyahatlerini ve serbest dolaşımlarını mümkün hale getirir." ifadelerini kullanmıştı.

AB, geçen yıl mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre dışındaki ülkelere zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

AB kararı, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Ruanda dışındaki bütün ülkelere geçici seyahat kısıtlaması öngörüyor.

Söz konusu karar tavsiye niteliği taşıyor. Bir ülkenin sınırlarını kime açacağını belirleme yetkisi kendisinde bulunuyor.

Yunanistan, AB tavsiyesine rağmen, sınırlarını ABD, İsrail, İngiltere ve Sırbistan gibi ülkelere açmayı tercih etti.

AB, bu yaz turizm sezonunu değerlendirebilmek amacıyla Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin talebiyle "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen aşı sertifikası sistemi oluşturmaya başlamıştı.

AB sınırları içindeki seyahatlerde geçerli olacak sertifikanın yaza kadar hazır olması planlanıyor. Sertifikada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olunduysa ilgili bilgiler, PCR veya antijen testi sonucu ile hastalığı geçirenlerin bunu kanıtlayabileceği bir belge bulunacak.

Sertifikada, AB'de onaylı aşılar kabul edilecek ancak AB ülkeleri başka aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekecek. Ancak AB ülkeleri yine kendileri hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.

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26/04/2021 17:29