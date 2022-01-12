Son günlerde 'omicron' varyantlı vakalar ciddi derecede artış gösterirken Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken, aşı olanlarda omicron akciğerlere inmiyor" dedi.

"Vaka sayılarında inanılmaz bir artış var"

Prof. Dr. Özkaya, "Omicronun etkisiyle vaka sayılarında belirgin bir artış var. Önümüzdeki günlerde havaların soğuması ve kapalı alanlarda vakit geçirmesiyle beraber vakaların daha da artacağını biliyoruz. Şu ana kadar gözlemlediğimiz hastalardan şunu söyleyebiliriz ki aşı olanlarda omicron akciğere inmiyor. Bizim gördüğümüz en kötü tablo korona virüsün akciğer tutulumu ile beraber ciddi akciğer hasarı, yoğun bakıma yatış ve ölümlerdi. Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken aşı olanlardan omicron akciğerlere inmiyor. Ciddi anlamda aşılamanın devam etmesi ve hastalarımızın özellikle aşılarının tamamlamalarını istiyoruz. Üzerinden 3, 4, 5 ay geçmiş kişilerinin aşısız olduğunu kabul etmek gerekiyor. Virüs değişiyor, virüsle beraber toplum dinamikleri de değişiyor. O yüzden düzenli aşılarımızı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Kapanmadaki hasta sayılarımıza ulaştık"

Kafalarda oluşan "Yeniden yasak gelecek mi?" sorusuna cevap veren Özkaya, "Kapanmadaki, yasaklardaki hasta sayılarımıza ulaşmamıza rağmen kapanma ve yasak beklemiyoruz. Çünkü hastanelerimizde ağır hasta sayımız az. Hasta sayımızın artışına göre yoğun bakımlarımızda artış yok çünkü aşı gerçekten etkisini göstermeye başladı. Sürü bağışıklığı dediğimiz klinik tablonun toplumda yeni gözlemlenmeye başladığını saptadık. Şunu gönül rahatlığı ile size söylüyoruz. Aşı omicron mutasyonun akciğer tutulumunu önlüyor" şeklinde konuştu.

"Aşısız hastaların akciğer tutulumları"

Korona aşısı olmayan ve ciddi tutulumlarla hastanede tedavisi yapılan kişilerin akciğerlerini inceleyen Özkaya, "Size aşısız 2 tane hasta göstermek istiyoruz. İlki 46 yaşında genç hastamız. İş yükü nedeniyle aşıya vakit bulamadığı için aşısız ve akciğer tutulumu ile geldi. Belirgin nefes darlığı vardı. Tedavisini yaparak gönderdik. 50'li yaşlarda olan ve yurt dışına çok sık seyahat ettiği için aşı yaptırmakta vakit bulamayan bir hastamız. Belirgin akciğer tutulumu ile geldi. Aşı olmadığı için ciddi akciğer tutulumu ve solunum yetmezliği ile yatırdık. Tedavi ederek evine gönderdik. Artık mevsimsel grip ile Covid birbirine karıştı. Özellikle omicron varyantının toplumda artması ile beraber grip gibi semptomlarla geliyor ve grip gibi geçiyor. Bunu sadece ve sadece aşı olanlarda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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12/01/2022 18:02