Aşı oldu, 1 milyon dolar kazandı

Pandemi devam ederken aşılanma oranını artırarak salgının önüne geçmeye çalışan eyaletlerden biri olan Ohio’da ilginç bir kampanya hazırlandı. Aşı olanların katılabildiği ve kazananların 1 milyon dolar ile dört yıllık üniversite tam bursu kazandığı bir piyango düzenlendi.

Vax-a-Million adlı piyangonun ilk kazananları da açıklandı. Cincinnati banliyösünden Abbigail Bugenske, 1 milyon dolarlık ödülü kazanırken, Dayton bölgesinden Joseph Costello adlı bir genç de üniversite bursunu kazandı.

Vax-a-Million önümüzdeki dört hafta boyunca her çarşamba 1 milyon dolar ve üniversite bursu vermeye devam edecek.

2,7 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILDI

Aşılamayı artırmak için ortaya çıkan girişim, birçok yerel haber kuruluşu ve radyo istasyonu tarafından bölge sakinlerine duyuruldu. Katılım için ise vatandaşlardan sadece aşı olurken fotoğraflarını çekmeleri ve kaydolmaları istendi.

Büyük ödülü kazanmak için 2,7 milyondan fazla kişi 1 milyon dolar için ve 100.000’den fazla genç de dört yıllık tam burs için kaydoldu.

AŞILAMA ORANI ARTTI

Yapılan açıklamaya göre; Ohio’da aşılama 16 ve 17 yaşındakiler arasında %94, 18 ve 19 yaşındakiler arasında %46 ve 20 ile 49 yaş arasındakilerde de %55 arttı.

Ohio Valisi Mike DeWine’ın girişimi Biden yönetiminden övgüler toplasa da devam eden krizde ciddi bir paranın kötüye kullanılması olarak eleştiriler de aldı. Yine de aşı teşvik piyangosu New York, Maryland, Oregon ve Colorado’ya da yayıldı.

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27/05/2021 15:57