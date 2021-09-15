Aşı olmayan doktor koronavirüse yenik düştü

Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz (50), virüse yenik düştü.

Sakarya'da bir özel hastanede ortopedi uzmanı olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 2 hafta önce Covid-19 tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Katıöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katıöz'ün cenazesi bugün görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından memleketi Manisa'ya gönderilecek.

Bu habere tepkiniz:



15/09/2021 10:17