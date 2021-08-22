Aşı sertifikaları için “ortak platform kurulması” önerildi iddiası

Kathimerini gazetesi “Aşı Sertifikaları Sorun – Kıbrıs Türk Tarafı Türkiye’den Gelebilecek Alternatif Çözüme Sahip” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Türklerin aşı sertifikaları konusuna çözüm aranan son günlerde, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere doğrudan “Kıbrıs Cumhuriyeti aşı sertifikası” verme girişimlerine karşın sorununun devam ettiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı olarak Kıbrıslı Türklere aşı sertifikası verme girişiminin, “Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun Kıbrıs Rum yönetimine güvenmemesi sebebiyle sonuç getirebileceği inancının olmadığını” belirtirken, Kıbrıs Türk tarafının ise “Kıbrıslı Türklerin yurt dışına çıkmalarını kolaylaştıracak gerekli belgenin verilebilmesi için ortak bir portal kurulmasını önerdiği” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının “İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir araya gelerek, ortak portal kurulması ve kriterlerin belirlenmesini görüşmesi önerisinde bulunduğunu” belirten gazete, bu önerinin ise “siyasi sebepler yüzünden” Kıbrıs Rum tarafında reddedildiğini, sorunun çözümü için Kıbrıs Türk tarafının artık BM’ye yönelme niyetinde olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk tarafının, “adaya dönecek olan” BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a yöneleceğini öne süren gazete, Kıbrıs Türk tarafı için bir diğer alternatifin ise, istemesi halinde 24 saat içerisinde AB Aşı Sertifikası verebilecek olan Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Haberde, Kıbrıs Türk tarafının ayrıca, sınır kapılarındaki durumun normalleşmesi adına Güney Kıbrıs tarafından sağlanan “Safepass” ve KKTC tarafından sağlanan “Adapass” uygulamalarının sınır kapılarında geçerli olması önerisini de sunduğu belirtildi.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin “Safepass” ve “Adapass”larının tüm adada ve sınır kapılarından geçerli olmasını, böylece test sorununun da aşılmasını da önerdiğini ifade etti.

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22/08/2021 13:22